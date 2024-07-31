Melikgazi Belediyesi Çocuk Korosu Başvuruları Sona Eriyor

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Melikgazi Belediyesinin 9-13 yaş arası çocuk korosu için başvurular 12 Ağustos'ta sona erecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, çocukların sanatsal gelişimine yönelik projelerle ilçedeki kültürel faaliyetlerin artmasını hedeflediklerini belirtti.

Çocuklara başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda hizmet sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukların duygularını sanatla ifade etmesini, hayal güçlerini geliştirmelerini ve içlerinde saklı olan yeteneklerini ortaya çıkarmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yapmış olduğumuz birçok uygulamaya çocuk korosunu da ekliyoruz. Bu uygulamayla çocuklarımıza sanatın ne denli önemli olduğunu gösterirken özgüvenlerini artırmayı ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Müziğe ilgili ve şarkı söylemeyi seven, müzikal yeteneğini ve ritim duygusunu geliştirmek isteyen 9-13 yaş aralığındaki çocuklarımızı koromuza davet ediyoruz. Koro faaliyetleri, belediyemizin tiyatro salonunda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak. Çocuklarını koromuzda görmek isteyen velilerimiz 12 Ağustos'a kadar www.melikgazi.bel.tr internet sitesinden başvurabilir."