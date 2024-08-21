Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Kurs Kayıtları Başladı

Güncel

Melikgazi Belediyesinin 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği "Çocuk Meclisi" kurs kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara 20'den fazla branşta kurs düzenleyeceklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursların ücretsiz hizmet vereceğini ifade etti.

Palancıoğlu, kursların hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak yılın her döneminde çeşitli branşlarda verdiğimiz kurslarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ilgi duydukları alanda, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 20'den fazla branşta düzenleyeceğimiz kurslarımız çocuklarımızın ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmelerine, sosyalleşebilmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına da yardımcı olacak. Toplam 17 sosyal tesisimizde haftanın her günü olmak üzere kurslarımızı düzenliyoruz. Ücretsiz olarak hizmet verecek Çocuk Meclisi kursumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirler."