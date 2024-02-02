Melikgazi Belediyesi, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi\'nde yaşlılara sosyal aktivite imkanı sağlıyor

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde yaşlılara sosyal aktivite imkanı sağlandığını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, merkezin yaşlılar tarafından sevildiğini ve yoğun kullanıldığını ifade etti.

İlçede her kesime yönelik projeler geliştirildiğine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve mutlu yaşamalarını sağlamak görevlerimiz arasında. Belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak butik tesisler yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Kadın, yaşlı, genç ayırt etmeden tüm topluma hitap eden birçok projemiz var. Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'mizde bir araya gelen yaşlılar, çay eşliğinde sohbet ediyor, gazete ve kitap okuyarak boş vakitlerini değerlendiriyor."