Melikgazi Belediyesi, Hunat ve Cumhuriyet Mahallelerinde Kentsel Yenileme Çalışması Yapacak - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Hunat ve Cumhuriyet Mahallelerinde Kentsel Yenileme Çalışması Yapacak

Melikgazi Belediyesi, Hunat ve Cumhuriyet Mahallelerinde Kentsel Yenileme Çalışması Yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışması yapacaklarını duyurdu. Palancıoğlu, şehir merkezini güzelleştirmek amacıyla Kazancılar Çarşısı ve Gön Han'da yapılan çalışmalara dikkat çekti. Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel yenileme çalışmalarının başarılı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şehrin merkezine dokunarak güzelleştirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

14.05.2024 16:54
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışması yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kentin göbeğindeki Kazancılar Çarşısı ve Gön Han'daki çalışmalarla şehir merkezini güzelleştirdiklerini anımsattı.

Şehrin merkezini misafir odası olarak tasarladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin içinde en yoğun kullanılan alanlar olduğu için bizim de bu alanları elimizden geldiğince güzelleştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda eski Dedeman Okulu'nun bulunduğu alanda hayata geçirdiğimiz projemizle ömrünü tamamlamış betonarme binayı kaldırarak yerine park yaptık. Burada bulunan eski Nazmi Toker binasını yenileyerek içerisinde sanat atölyelerinin olduğu çeşitli eğitimlerin, kurslarının verildiği, sergilerin açıldığı sosyal merkez yaptık. Şehrin merkezine dokunarak mümkün oldukça güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat Mahallesi bu dönem bizim önceliğimiz olacak. Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışmalarımız şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi, Hunat ve Cumhuriyet Mahallelerinde Kentsel Yenileme Çalışması Yapacak - Son Dakika

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