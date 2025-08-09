Melikgazi Belediyesi ISO 9001 Denetimini Geçti

Melikgazi Belediyesinde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkik başarıyla tamamlandı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet kalitesini artırmak, kurumsal süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yürütmek ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla başlatılan tetkik, strateji geliştirme birimi koordinasyonunda yürütüldü.

Belediyede kalite yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik uygulamalar denetime tabi tutuldu.

Denetimlerde süreç yönetimi, performans izleme, dokümantasyon düzeni, iç kontrol mekanizmaları, risk temelli yaklaşım ve kurumsal işleyiş gibi birçok başlık ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Tetkik çalışmaları, TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü tetkik ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belediye birimleriyle yapılan görüşmeler ve saha incelemeleri neticesinde, kalite yönetim sisteminin etkin biçimde uygulandığı ve Melikgazi Belediyesinin ISO 9001 standardı gereklerini karşıladığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TSE tetkik sürecinden elde edilen gözlem ve öneriler doğrultusunda, belediyenin kurumsal kalite yapısını daha da geliştirmeye yönelik iyileştirme çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.