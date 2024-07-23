Melikgazi Belediyesi'nin 'Mobil Başkan' uygulaması Battalgazi Mahallesi'nde

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Melikgazi Belediyesinin "Mobil Başkan" uygulamasının yeni durağı Battalgazi Mahallesi Küçükali kentsel dönüşüm alanı oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlarla burada bir araya gelip talep ve önerileri dinledi.

Başkanlık makamını sahaya taşıdıklarını belirten Palancıoğlu, vatandaşların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini, taleplerine karşılık vererek buradaki çalışmaları gerçekleştireceklerini aktardı.

25 Temmuz'da da Keykubat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın heyecanla beklediği kentsel dönüşüm projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Küçükali kentsel dönüşüm alanındaki ilk etap çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımıza evlerini teslim ettik. İkinci etap çalışması ise yaz aylarının sonuna doğru bitmiş olacak. Daireleri hak sahiplerine dağıtacağız. Daha sonra inşallah üçüncü etap çalışmalarına başlayacağız."