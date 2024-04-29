Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeline dijital yaşam ve iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeline dijital yaşam ve iletişim eğitimi verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeline dijital yaşam ve iletişim eğitimi verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeline yönelik 'Dijital Yaşam ve İletişim' konulu eğitim verildiğini açıkladı. Eğitimde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital yaşamın ve sosyal medyanın günlük iletişime etkisi ele alındı. Palancıoğlu, sosyal medya üzerinden iletişime geçmenin insan ilişkilerini dijitalleştirdiğini belirtti ve yüz yüze iletişim becerilerinin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

29.04.2024 16:57
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeline yönelik "Dijital Yaşam ve İletişim" konulu eğitim verildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eğitimde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital yaşamın ve sosyal medyanın günlük iletişime etkisinin ele alındığını belirtti.

Doğrudan iletişim kurmak yerine sosyal medya üzerinden iletişime geçmenin insan ilişkilerini dijitalleştirdiğini aktaran Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızda birçok şey kolaylaştı. Bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz, adres aramamıza dahi gerek olmadan istediğimiz yere gidebiliyoruz ve bunun gibi birçok avantaj söz konusu. Ancak hayatımıza giren medya alanları ilişkilerimizi de dijitalleştirerek yüz yüze iletişim becerilerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medya ortamında meydana gelen bu ilişki, zamanla insanların doğrudan iletişim kuramamalarına neden oluyor. Güzel sohbetler, yüz yüze görüşmeler, derin ve nitelikli tartışmalar ne yazık ki yerini takip isteklerine, etkileşim göndermeye bıraktı. İnsanların sosyal medyadaki takipçi sayıları konuşuluyor."

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Sosyal Medya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeline dijital yaşam ve iletişim eğitimi verildi - Son Dakika

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