Melikgazi Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Melikgazi Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışması Yapıyor

Melikgazi Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı son teknoloji cihazlar ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sessiz bir şekilde çalışmanın yapıldığını ve ilaçlama dozajının insan sağlığına zarar vermemesi için dikkatli bir şekilde ayarlandığını belirtti.

30.06.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, son teknoloji cihazlar ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla çalışmalar kapsamlı şekilde yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 58 mahallede birçok araçla ilaçlama faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşları rahatsız etmemek için sessiz bir şekilde çalışmanın yapıldığını aktaran Palancıoğlu, "İlaçlamanın da belirli bir yöntemi var. Çok fazla ilaçlama yapıldığında insan sağlığı için de zararlı olabiliyor. Bu nedenle dozajı aşmamak gerekiyor. Özellikle kırsal alanlarda ve belirli alanlarda çok fazla ilaçlama yaptığımız zaman arılar ve diğer faydalı böcekler de maalesef zarar görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışması Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement