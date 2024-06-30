Melikgazi Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışması Yapıyor

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Melikgazi Belediyesi, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, son teknoloji cihazlar ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla çalışmalar kapsamlı şekilde yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 58 mahallede birçok araçla ilaçlama faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Vatandaşları rahatsız etmemek için sessiz bir şekilde çalışmanın yapıldığını aktaran Palancıoğlu, "İlaçlamanın da belirli bir yöntemi var. Çok fazla ilaçlama yapıldığında insan sağlığı için de zararlı olabiliyor. Bu nedenle dozajı aşmamak gerekiyor. Özellikle kırsal alanlarda ve belirli alanlarda çok fazla ilaçlama yaptığımız zaman arılar ve diğer faydalı böcekler de maalesef zarar görebiliyor." ifadelerini kullandı.