Melikgazi Belediyesi Tarımsal Verimliliği Artırmak İçin Sulama Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Tarımsal Verimliliği Artırmak İçin Sulama Hizmeti Sunuyor

Melikgazi Belediyesi, ilçenin birçok mahallesinde yağmurlama ve damlama sulama hizmeti ile su tasarrufu sağlarken aynı zamanda tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, modern sulama tekniklerini yaygınlaştırarak su israfını önlemeyi ve üreticiye destek vermeyi amaçladıklarını belirtti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere Gesi, Yeşilyurt, Bağpınar, Bahçeli, Gürpınar, Hisarcık, Kıranardı ve Güzelköy mahallelerinde sulama hizmeti sağlayarak yaklaşık 13 bin dekarlık alanı kapsayan 5000 çiftçiye hizmet veriyor.

16.07.2024 15:23
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Melikgazi Belediyesi ilçenin birçok mahallesinde yağmurlama ve damlama sulama hizmeti ile su tasarrufu sağlarken aynı zamanda tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, üreticiye destek veren, su israfının önüne geçen modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kırsal kalkınmayı önceleyen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yağmurlama ve damlama sulama sistemleri, suyun doğrudan toprağa yönlendirilmesini sağlayarak buharlaşmasını ve israfını minimuma indiriyor. Su kaynaklarımızı doğru ve etkili kullanarak tarımsal üretimde tasarrufla birlikte verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz Gesi, Yeşilyurt, Bağpınar, Bahçeli, Gürpınar, Hisarcık, Kıranardı ve Güzelköy mahallelerimizdeki mısır, çekirdek ve yonca tarlalarında sulama hizmeti sağlıyor. 5000 çiftçimize hizmet verdiğimiz çalışmamız yaklaşık 13 bin dekarlık alanı kapsıyor. Su israfının engellenmesine ve üretimin artmasına yardımcı olan uygulamamız hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi Tarımsal Verimliliği Artırmak İçin Sulama Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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