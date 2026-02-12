Nilüferli Çocuklar, Yazar Melis Sena Yılmaz ile Buluştu

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuklara Kitap Söyleşileri"nin konuğu, yazar Melis Sena Yılmaz oldu. Yılmaz, söyleşi sonunda son kitabı "Yapboz Evi"ni küçük okurları için imzaladı.

Nilüfer Belediyesi'nin Çocuklara Kitap Söyleşileri'nin konuğu, Bursalı yazar Melis Sena Yılmaz oldu. Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ortaokul öğrencileri, Yılmaz'a edebiyat ve yazarlık ile ilgili sorular sordu.

Yıllar önce üniversite sınavına aynı çatı altındaki Şiir Kütüphanesi'nde hazırlandığını belirterek söze başlayan Yılmaz, şimdi bir yazar olarak aynı mekanda çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren kitap kurdu olduğunu belirterek, "Lisede sürekli roman okuyordum. Birer sayfalık öyküler yazıyordum. Üniversite yıllarımda bir kopuş yaşadım. Ancak sonrasında öğrenciyken bir oyunda asistanlık yaptım. O noktada eski hayalimi tekrar hatırladım ve yeniden yazmaya başladım" dedi.

Yazmaya ilk başladığında utandığı için yazılarını kimseyle paylaşmadığını anlatan Yılmaz, yazılarını bir süre sonra ailesine okutmaya başladığını ve onların çok destek olduğunu anlattı.

Söyleşi sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Gökçe Güney, Yılmaz'a hediye takdim etti. Etkinlik sonunda Yılmaz, çocuklar için son kitabı "Yapboz Evi"ni imzaladı. Yazar ardından Gezici Kütüphane'de rotasındaki Konaklı'daki öğrencilerle de bir araya geldi.