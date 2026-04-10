Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni ve Şerif, Ateşkesi Görüştü

10.04.2026 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya ve Pakistan Başbakanları, ABD-İran ateşkesini ve müzakereleri ele aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Meloni ve Şerif'in telefon görüşmesi yaptıkları belirtilerek "Meloni, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına varılmasına katkı sağlayan Pakistan Başbakanı Şerif ve tüm Pakistan hükümetinin çabalarına İtalya'nın güçlü takdirini ifade etti ve yarından itibaren İslamabad'da başlayacak müzakerelere tam destek verdiğini yineledi." ifadeleri kullanıldı.

İki liderin, çatışmanın kapsamlı çözümüne yönelik olasılıkları değerlendirdiği ve yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meloni, özellikle İran'ın nükleer programının sadece sivil amaçlı olmasını güvence altına alacak bir anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'nın sürdürülebilir bir şekilde seyrüsefere yeniden açılmasının ve bölgesel bir güvenlik çerçevesinin oluşturulmasının gerekliliğini Pakistan Başbakanı ile paylaştı."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İtalya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 02:46:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.