Meloni ve Şerif, Ateşkesi Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Meloni ve Şerif'in telefon görüşmesi yaptıkları belirtilerek "Meloni, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına varılmasına katkı sağlayan Pakistan Başbakanı Şerif ve tüm Pakistan hükümetinin çabalarına İtalya'nın güçlü takdirini ifade etti ve yarından itibaren İslamabad'da başlayacak müzakerelere tam destek verdiğini yineledi." ifadeleri kullanıldı.

İki liderin, çatışmanın kapsamlı çözümüne yönelik olasılıkları değerlendirdiği ve yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meloni, özellikle İran'ın nükleer programının sadece sivil amaçlı olmasını güvence altına alacak bir anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'nın sürdürülebilir bir şekilde seyrüsefere yeniden açılmasının ve bölgesel bir güvenlik çerçevesinin oluşturulmasının gerekliliğini Pakistan Başbakanı ile paylaştı."