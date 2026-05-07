Meloni ve Tusk, Orta Doğu'da Gerilimle Mücadele İçin Birlikte Çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni ve Tusk, Orta Doğu'da Gerilimle Mücadele İçin Birlikte Çalışacak

07.05.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya ve Polonya Başbakanları, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak ve ekonomik etkileri hafifletmek için işbirliği yapacak.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ve Polonya'nın, Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasını teşvik etmek ve krizin ekonomik sonuçlarının toplumlarının ve şirketlerinin üzerindeki yükünü hafifletmek için beraber çalıştığını söyledi.

Başbakan Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Roma'daki Başbakanlık Sarayı Chigi'de görüştü. İki lider, görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek, ortak basın açıklaması yaptı.

Meloni, İtalya ve Polonya'nın köklü bağları olduğunu ve 1991 tarihli dostluk anlaşmasını yenilemeyi düşündüklerini belirtti.

Uluslararası gündemin başlıca konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Meloni, "Orta Doğu'daki son gelişmelerden ve bunların Avrupa üzerindeki etkilerini ele aldık. İtalya ve Polonya, bölgede gerilimin azaltılmasını teşvik etmek ve krizin ekonomik sonuçlarının ailelerimiz ve şirketlerimiz üzerindeki yükünü hafifletmek için birlikte çalışıyor." dedi.

Basra Körfezi'ndeki ortaklarının ihtiyaçlarına da özel önem verdiklerini dile getiren Meloni, "İran'ın son saatlerde gerçekleştirdiği haksız saldırılar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne; İtalya'nın yakınlığını ve dayanışmasını yinelemek istiyorum." diye konuştu.

Başbakan Meloni, Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konuları da Tusk ile ele aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle rekabetçilik konusunda büyük bir yakınlık var. AB'nin kendi kendine dayattığı ve şirketlerimizi boğan, rekabet gücümüzü yavaşlatan, çalışanlarımız için sorun yaratan tüm iç vergilerle mücadele etmeye kararlıyız."

Tusk'ın açıklamaları

Konuk Başbakan Tusk da "Başbakan Meloni sayesinde, diğer ülkeleri Avrupa'nın sınırlarını savunmanın gerekliliğine ikna etmeyi başardık. İtalya'nın Akdeniz politikalarıyla ilgili desteğe olan ihtiyacını anlıyoruz. Hepimiz bir tür hibrit saldırının hedefiyiz." dedi.

Başlangıçta biraz zorlu bir süreç yaşadıklarını ve bazı üye ülkelerin tutumlarının katı olduğunu ifade eden Tusk, "Meloni sayesinde diğer ülkeleri de Avrupa'nın sınırlarını savunmanın gerekliliğine ikna etmeyi başardık." yorumunu yaptı.

Polonya Başbakanı, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik bu yıl Gdansk'ta ev sahipliği yapacakları konferansta aynı zamanda Ukrayna'nın güvenliğinin de ele alınacağını dile getirirken, Roma ve Varşova'nın, Kiev'e mali yardım konusunda tutarlı davrandığını söyledi.

Bu arada, Başbakan Tusk, sabah saatlerinde de Roma'ya komşu Vatikan'a geçerek burada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından kabul edildi.

Bu görüşmeye dair Vatikan'dan yapılan açıklamada liderlerin, Vatikan-Polonya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna Savaşı'nı görüştükleri belirtildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni ve Tusk, Orta Doğu'da Gerilimle Mücadele İçin Birlikte Çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:05:13. #7.12#
SON DAKİKA: Meloni ve Tusk, Orta Doğu'da Gerilimle Mücadele İçin Birlikte Çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.