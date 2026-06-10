Meloni: Yapay Zeka Küresel Yönetim Gerektiriyor - Son Dakika
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Meloni: Yapay Zeka Küresel Yönetim Gerektiriyor

10.06.2026 19:44
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İtalya Başbakanı Meloni, yapay zekanın uluslararası boyutta yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekanın olağanüstü bir potansiyeli olduğunu dolayısıyla bunun ulusal düzeyde değil, uluslararası boyutta ele alınıp, yönetilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

İtalya Ticaret Konfederasyonunun (Confcıommercio) Genel Kurulunda konuşan Meloni, yapay zekanın büyük potansiyel taşıyan bir araç olduğunu belirterek, "Diğer yandan ise o kadar etkili ki tam potansiyelini çok geç keşfedebiliriz ve bu nedenle bu aracı kullanmak ile kullanımına ilişkin kurallar belirlemek arasında bir denge bulmak kolay değil." dedi.

Meloni, yapay zekanın en büyük risklerinden birinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisi olduğunu vurgulayarak, "Giderek daha fazla insanın gerekli görülmediği, servetin ise giderek daha fazla yoğunlaşıp belirli ellerde toplandığı bir dünya riskiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Teknolojinin bugüne kadar daha çok fiziksel işin yerini aldığını bugün ise entelektüel işin de yerini alma riski bulunduğunu belirten Meloni, "Bu nedenle, bu olgu yönetilmelidir ancak yalnızca ulusal düzeyde yönetilemez, küresel düzeyde yönetilmelidir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, yapay zeka konusunun 15-17 Haziran'da Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nde de ele alınacağını söyledi.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti ise yapay zekanın farklı alanlardaki kullanımına ilişkin ulusal mevzuatın belirlenmesine yönelik adım attı. Buna göre Bakanlar Kurulu, okullarda yapay zekanın kullanımına dair düzenlemeler ile güvenlik güçlerinin yapay zekadan yararlanmasına ilişkin bazı kararnameleri kabul etti.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, özellikle güvenlik güçlerinin yapay zekayı kullanmasının hem önleme amacıyla hem de suç işlendikten sonra kullanabileceği ancak bunun "biri bizi gözetliyor" şeklinde olmayacağı garantisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni: Yapay Zeka Küresel Yönetim Gerektiriyor - Son Dakika

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