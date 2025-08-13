Memur-Sen Eylem Düzenledi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Eskişehir İl Temsilciliğince, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin eylem düzenlendi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı konuşmada, öne sürülen teklifin kamu görevlilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir." diyen Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak ve eşitliği sağlayacak güce sahiptir. 8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı, 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefine, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.