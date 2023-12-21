 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. - Son Dakika
Üye Girişi

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Ali Yalçın, Antalya Eğitim Bir-Sen Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdiklerini ve Memur-Sen olarak üyelerinin haklarını iyileştirmek için mücadele ettiklerini belirtti. Yalçın, kamu personel sisteminin yeniden ele alınması için derin bir mutfak çalışması yapacaklarını ve hükümete bir yol haritası sunacaklarını ifade etti.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı.
21.12.2023 - 23:01,
Abone Ol

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Genel kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışmanın gayretin besmelesini çekiyor ve yeni bir sürecin içerisine giriyoruz." dedi.

Yalçın, Antalya Öğretmenevinde gerçekleştirilen Antalya Eğitim Bir-Sen Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana çeşitli faaliyetlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiklerini anlattı.

Gazze'de kadınların, çocukların, yaşlıların, savaş sırasında bile saldırılmayacak okulların, ibadethanelerin ve hastanelerin hedef alındığını hatırlatan Yalçın, 20 bine yakın insanın hayatının kaybettiğini vurguladı.

Memur-Sen olarak üyelerinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek için mücadele ettiklerini dile getiren Yalçın, Memur-Sen'in sorun çözen, sorunlardan beslenen değil, çözümlerle güçlenen bir sendika olduğunu belirtti.

"Derin bir mutfak çalışması yapacağız"

Memur-Sen'in yetkili sendika olmasıyla yeni bir dönemin başladığını anlatan Yalçın, sorunların halı altına süpürülmediğini, çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Çözülecek daha çok sorun bulunduğunu ifade eden Yalçın, "Kamu personel sisteminin dünü, bugünü, yarını çalıştayı. Bir süreç başlatıyoruz. 2 Ocak itibarıyla derin bir mutfak çalışması yapacağız. Dört ay sürecek raporlama ve analizden sonra kamu personel sistemini yeniden ele alabileceğimiz, hükümetin önüne koyarak 'bakın tüm sektörel bozulmalar ve senkronizasyon dağınıklığı bundan kaynaklanıyor' diyerek bir yol haritası üzerinden yürümeye çalışacağız." diye konuştu.

Sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Yalçın, 3600 ek göstergenin birinci dereceye verilmesi için gayretlerinin devam ettiğini dile getirdi.

4688 sayılı yasanın değişmesine yönelik çağrılarını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Emeklilik bağıyla maaş arasındaki koordinasyon koparıldı. 8 bin 77 lira seyyanen zam verilerek kapsam dışına çıkarıldı. Emeklilik dilekçesi veren memurlar EYT düzenlemesinden sonra geri çektiler. Dolayısıyla emekli maaşları düşmüş oldu. Özetle, yönetici atama yönetmeliğinin çıkarılması, proje okullarına ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması, il içi sıra tayininin yeniden getirilmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Üniversite idari personelinin mali durumlarının iyileştirmesi, akademisyenlerin aldığı ücretin insani hizmet sınırında olması ve yaptıkları işe uygun ücrette bulunması başta olmak üzere birçok konu önümüzde, öğretmenlik meslek kanunu dahil olmak üzere. Bu anlamda hazırlıklıyız. Genel kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışmanın gayretin, besmelesini çekiyor ve yeni bir sürecin içerisine giriyoruz."

Yalçın'ın konuşmasının ardından "Antalya Türk-İslam Kültür İzleri" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerine verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. - Son Dakika


22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

Son Dakika
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu sistematiğindeki adaletsizlikleri masaya yatırmak için yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement