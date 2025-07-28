Memurlar için toplu sözleşme hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Memurlar için toplu sözleşme hazırlıkları başladı

28.07.2025 14:00
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Çalışma Bakanı Işıkhan, 2026-2027 dönemi için kamu emekçilerinin haklarını belirleyecek toplantı yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2026-2027'yi kapsayan 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin hazırlık toplantısı yapıldı. Bakan Işıkhan, "Kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız" dedi.

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamındaki hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıya Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile konfederasyonlara bağlı sendikaların başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler sonucunda her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamındaki birçok konuyu sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacaklarını söyledi. Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız" dedi.

'İSTİŞARE VE DİYALOĞA ÖNEM VERDİK'

Bakan Işıkhan, bakanlık olarak sosyal paydaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini, istişare ve diyalog mekanizmalarına ayrı önem verdiklerini belirtti. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik çok sayıda kazanım elde edildiğini belirten Işıkhan, "Enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda, 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. 2025 yılının sendikalaşma oranlarına bakıldığında sendika üyesi olabilecek, toplam kamu görevlisi sayısı 3 milyona, toplam sendikalı kamu görevlisi sayısı ise 2,3 milyona ulaşmıştır. 2002 yılında sendikalaşma oranı yüzde 47,95 iken bugün itibarıyla bu oranı yüzde 76,88'e ulaştırmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kamu görevlileri sendikalarımız, çalışanlarının yaşam koşullarını en iyi seviyeye getirme gayretini, toplu sözleşmeler ve çeşitli sosyal diyalog mekanizmalarıyla dile getirmektedir. Bakanlık olarak biz de bu ortamı sağlamanın gayreti içindeyiz" dedi.

'BÜTÜN TOPLANTILARA KATILACAĞIM'

Işıkhan, 2002 yılından beri, özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikler hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Bu doğrultuda, bakanlığımızın, sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda laf değil icraat üretme anlayışımızla, her zaman olduğu gibi, çalışmalarımıza, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kamu personel mevzuatında başta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere, ilgili diğer mevzuatta kamu personelimizin ve yakınlarının lehine birçok değişikliğe imza attık. Önümüzde, bizleri bekleyen yoğun bir çalışma takvimi söz konusu. Sendikalarımızdan gelen ihtiyaç ve talepler; Çalışma Genel Müdürlüğü'müz tarafından tasnif edilecek, ben de geçen dönem toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi inşallah tüm toplantılara sendika başkanlarımızla birlikte katılacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memurlar için toplu sözleşme hazırlıkları başladı - Son Dakika

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