Menderes Belediye Başkanı Gümöz Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

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(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gümöz Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gümüldür satsuma mandalinasından üretilen çeşitli ürünleri tüketiciyle buluşturan Gümöz Kadın Kooperatifi'nin konuğu oldu.

Kooperatif Başkanı Gürsel Erkani Appa'dan ürünlerle ilgili bilgi alan Başkan Çiçek, kooperatiflerin yanında olduklarını vurguladı.

"DESTEKLEYECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ"

Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Çiçek, "Gümöz Kadın Kooperatifimizi ziyaret edip ürünlerle ilgili bilgi aldık. Menderes Belediyesi olarak kooperatifçiliği önemsiyoruz. Tarımın gelişmesine katkı sunan ve ekonomiye can veren kooperatifçiliğin büyümesi için gerekli desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bereketli topraklarımızın ürünlerini geniş kitlelere yaymaya ve başta kadın kooperatiflerimiz olmak üzere tüm kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.