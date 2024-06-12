Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Sahada Çalışmaları İnceledi

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(İZMİR)- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sahada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sahaya inerek Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde inceledi. İlgili müdürlerden yapılan ve planlanan çalışmalar ile ilgili tek tek bilgi alan Başkan Çiçek, işçilerle de bir araya geldi.

"Menderes'e Değer Katacağız"

Vatandaş odaklı çalıştıklarını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, " Halka hizmet dönemi başladı. Her müdürlüğümüz üzerine düşeni yaparak çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de kolları sıvayıp sahaya inerek çalışmalarımızı yerinde gözlemliyoruz. Önceliklerimizi belirleyip 44 mahallemizin her bir noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Menderes'e değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.