Menderes Belediyes Başkan Vekili Şen, gazilerle bir araya geldi

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programının ardından gazilerle bir araya geldi.

Menderes Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazileri unutmadı. Anma programlarının ardından gazilerle bir araya gelindi.

Güne, çelenk sunma töreni ile başlandı. Menderes Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Menderes Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çopur'un konuşmasının ardından şehitlik ziyareti yapıldı, şehitler için çiçek bırakıldı.

Anma programı sonrasından ise Menderes Kaymakamı Murat Karaloğlu, Garnizon Komutanı Hava Albay Özgünay Göçer, Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İlçe Jandarma Komutanı J. Yrby. Seçgin Çetin, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, gazilerle buluştu. Programa, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cengiz Akkuş, partililer ve bürokratlarda katıldı.

Gazilerle buluşmada konuşan Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, "Gazilerimizin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Onlarla buluşup birbirimizi dinleyerek güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu vatan için büyük bir fedakarlıkla, canlarını hiçe sayarak mücadele vermiş değerli gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatan için bedel ödemiş herkes bizim için özeldir. Gaziler Günü münasebetiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum" dedi.