Menderes Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kilit Parke Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kilit Parke Çalışmalarını Tamamladı

Menderes Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamladı. Fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla bin 600 metre kare alan kilit parke ile döşendi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, vatandaşların taleplerine çözüm olacak hizmetler için çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

29.07.2024 10:42  Güncelleme: 11:50
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen kilit parke çalışmaları tamamlandı.

Menderes Belediyesi tarafından 44 mahallede eksik ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda fen işleri müdürlüğü tarafından sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla Barbaros Mahallesi'nde bin 600 metre kare alan kilit parke ile döşendi.

Planlı ve koordineli bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Vatandaşın kalbine dokunacak, onların taleplerine çözüm olacak hizmetler için sözümüzü vermiştik. Planlı ve koordineli bir şekilde Menderes'imizin eksiklerini gideriyoruz. Bu kapsamda da Barbaros Mahallemizde kilit parke çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Menderes'imizin her noktasında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kilit Parke Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kilit Parke Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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