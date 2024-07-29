Menderes Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kilit Parke Çalışmalarını Tamamladı

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen kilit parke çalışmaları tamamlandı.

Menderes Belediyesi tarafından 44 mahallede eksik ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda fen işleri müdürlüğü tarafından sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla Barbaros Mahallesi'nde bin 600 metre kare alan kilit parke ile döşendi.

Planlı ve koordineli bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Vatandaşın kalbine dokunacak, onların taleplerine çözüm olacak hizmetler için sözümüzü vermiştik. Planlı ve koordineli bir şekilde Menderes'imizin eksiklerini gideriyoruz. Bu kapsamda da Barbaros Mahallemizde kilit parke çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Menderes'imizin her noktasında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.