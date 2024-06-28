Menderes Belediyesi Bozuk Yolları Yeniliyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, bozuk yollarda kilit parke ve kaldırım taşlarını yenilemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Menderes Belediyesi, bozuk yollara ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kilit parke ve kaldırım faaliyetlerini, hasarlı yolları tespit ederek gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Gelir gelmez yaptığımız çalışmalar ile acil hizmet gereken tüm yerleri tespit ettik. Sırasıyla her sorunu çözeceğiz. Tespit ettiğimiz yollarda çalışmalarımız devam ediyor. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.