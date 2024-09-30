Menderes Belediyesi Kendi Araç Filosu ile Kiralama Dönemini Sona Erdiriyor - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Kendi Araç Filosu ile Kiralama Dönemini Sona Erdiriyor

Menderes Belediyesi Kendi Araç Filosu ile Kiralama Dönemini Sona Erdiriyor

Menderes Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana uyguladığı mali tasarruf tedbirleri ile kendi araç filosunu oluşturdu. Başkan İlkay Çiçek tarafından gerçekleştirilen araç alımı ile yüksek maliyetli kiralama dönemi sona erdi.

30.09.2024 12:20  Güncelleme: 12:48
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana uygulanan mali tasarruf tedbirleri etkisini gösterirken gerçekleşen araç alımıyla kiralık araç dönemi sona erdi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in belediyede başlattığı mali politikalar etkisini göstermeye başladı. Başkan Çiçek'in başlattığı uygulama ile belediye kendi öz kaynaklarıyla araç kiralama devrine son vererek kendi araç filosunu kurdu.

Devlet Malzeme Ofisi'nden yapılan alım kapsamında 5 adet binek, 5 adet çift kabin, 4 adet çöp kamyonu, 1 adet kepçe, 1 adet silindir olmak üzere toplam 16 adet araç Menderes Belediyesi'ne kazandırıldı. İlk etap teslimat kapsamında 5 adet binek araç Menderes sokaklarında hizmete başlarken, ikinci etap teslimat kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

Başkan Çiçek şoför koltuğunda

İlk etap araçların hizmete girmesiyle birlikte göreve çıkan ilk kişi de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek oldu. Şoför koltuğuna oturan Başkan Çiçek, ilçe merkezini dolaştı, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Yüksek maliyete son

Araç alımlarıyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, " Uzun yıllar sonra belediyemiz filosuna yeni araçları kazandırmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik koşulların çok zorlaştığı bu dönemde yapmış olduğumuz çalışma ile belediyemizde mali bütçe konusunda önemli bir aşama kaydettik ve bunun sonucunda da yüksek maliyetli araç kiralama dönemini sona erdirerek belediyemize 16 araç kazandırdık." dedi.

Ranta değil, halka

Araçların Mendereslilerin hizmetinde olduğunu belirten Başkan Çiçek, " Seçim sürecinde hep söyledik 'sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemize sunacak çalışmaları hayata geçireceğiz' diye. Tüm bu çalışmaları yaparken ranta değil halka yönelik yapacağımızı da üstüne basa basa ifade ettik. Görev süremizin altıncı ayında kendi öz kaynaklarımızla yapmış olduğumuz araç alımı ile bunu bir kez daha ortaya koyduk. İlçemizin gelişimine katkı sunacak çalışmalarda kullanacağımız araçlarımız tüm Menderesli hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi Kendi Araç Filosu ile Kiralama Dönemini Sona Erdiriyor - Son Dakika

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