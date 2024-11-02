Menderes Belediyesi'nden Görece Spor Salonu'na Yenileme Çalışmaları

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Görece Spor Salonu'nda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin ekipleri Görece Spor Salonu'nda yenileme çalışmaları yaptı. Yapısal düzenlemelerin yanı sıra ekipmanlar da yenilendi.

Görece Spor Salonu'nda duvarlar boyanıp, parkeler bakıma alındı. Kapılar yenilenerek yeni görünümüne kavuştu. Spor öğretmenlerinin odaları, tuvaletler, duş yerleri bakıma alınarak eksik malzemeler tamamlandı. Halk dansları kursu için de yeni oda tahsis edildi. Spor salonundaki aletlerin yenilenmesinin yanı sıra fitness odası yeni ekipmanlar ile zenginleştirildi. Salonun yeni halini gören vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

"Menderes sporda marka olacak"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Spora verdiğimiz önemi yaptıklarımız ve yapmayı planladıklarımız ile gösteriyoruz. Etkinliklerimiz ve projelerimizin yanı sıra var olan alanlarımızda da yenileneme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Menderes'i sporda bir marka haline getireceğiz. Bu yolda yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam edecek" dedi.