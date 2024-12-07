Menderes Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek' Uygulaması

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' uygulaması ile ailelerin yeni doğan çocukları için hediye çantası veriyor. İlk ayda 87 aileye ulaşılan uygulama kapsamında Başkan İlkay Çiçek de ziyaretlerde bulunuyor.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek' uygulaması ile yeni doğan bebekleri olan ailelere ziyaretler yapılıyor. Çocukların ilk hediyeleri veriliyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de zaman zaman katıldığı ziyaretlerde aileler mutluluklarını ifade ediyor.

Uygulamanın başladığı ilk ay itibarıyla 87 aileye ulaşan ekipler hediyeleri teslim ediyor. Her geçen gün hizmetin büyüyerek daha çok aileye ulaştırılması amaçlanıyor. Menderes'te doğan bebekler için gerçekleşen hizmette hediye paketinin içerisinde bakım çantası, bez, mendil, şampuan, bakım örtüsü, battaniye ve ateş ölçer gibi malzemeler yer alıyor. Aileler, hizmetten faydalanabilmek için www.menderes.bel.tr internet adresinden veya 0232 700 00 00 (1019-1038-1332) numarasını arayıp ya da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen gelerek başvuru yapabiliyor.

"Ailelerin sevinçlerine ortak oluyoruz"

'Hoş Geldin Bebek' hizmeti hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın ilk hediyesini verip ailelerimizin bebek sevinçlerine biz de ortak oluyoruz. 'Hoş Geldin Bebek' uygulamamız ile ilk ayda 87 aileye ulaştık. Her geçen gün daha fazla aileye ulaşacağız. Yeni doğan çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum. Dünyamıza hoş geldiniz minikler" dedi.