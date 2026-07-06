Menderes Belediyesi'nin Kadın Çalışanlarına Farkındalık Eğitimi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kadın çalışanlarına yönelik rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı ile ilgili farkındalık eğitimi düzenledi.

Menderes Belediyesi'nin kadın çalışanları için düzenlenen farkındalık eğitiminde rahim ağzı kanseri ve HPV aşısına ilişkin bilgi verildi. Eğitimin hem bilinçlenme hem de farkındalık yaratma için önem taşıdığı belirtildi. Eğitim toplantısı sonunda eğitmenlere teşekkür sertifikası verilerek toplu fotoğraf çekildi.

BİLİNÇLİ VE FARKINDA TOPLUM

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Vatandaşlarımız için verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çalışma arkadaşlarımız için de farkındalık yaratan ve bilinçlendiren eğitim toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bilinçli ve farkında olan bir toplum için benzer çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.