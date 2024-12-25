Menderes Belediyesi\'nden Salgın Hastalıklara Karşı Park Dezenfeksiyonu

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi ekipleri salgın hastalıklara karşı önlem olarak parklarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, özellikle son dönemde çocuklarda artan salgın hastalıklara önlem almak adına parkları dezenfekte etti. Parklarda yer alan tüm oyun ve spor grupları ile oturma alanları önce suyla yıkandı ardından da dezenfeksiyon işlemi uygulandı.

"Daima özen göstereceğiz"

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımızın sağlığı ve geleceğine verdiğimiz önemi her defasında ifade ediyoruz. Gelen kış ayları ile birlikte artan salgın hastalıkların yayılımını azaltmak adına parklarımızı dezenfekte ettik. Çocuklarımız için daima gereken özeni göstermeye devam edeceğiz" dedi.