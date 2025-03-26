Menderes Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası'na Özel Etkinlik

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası'nda bakımevinde kalan yaşlılar için etkinlik düzenledi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bakımevinde kalan yaşlılara 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası münasebeti ile etkinlik düzenledi. Özdere'de yer alan Özdere Özbakım Merkezi'ndeki yaşlı vatandaşlara "Neşeli Günler" adlı Yeşilçam filmi izletildi. İzleyenlerin yüzündeki mutluluk gözlerden kaçmadı. Film etkinliği sırasında patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı. Özellikle film etkinliğine katılamayanlara farklı kelime oyunları oynatıldı. Bakımevi sakinlerinin keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek değerli

Etkinlik hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bakımevinde kalan vatandaşlarımız için bir nebze de olsa mutluluk kaynağı olmak, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeyden değerli. Benzer faaliyetlerde bulunmak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.