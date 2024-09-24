Menderes Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Yapıyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi zabıta ekipleri tarafından okullarda kantin denetimi yapılıyor.

Menderes Belediyesi Zabıta Birimi okulların açılması ile birlikte kantin denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri okulları tek tek gezerek kantinlerde hijyen, fiyat tarifesi, ürün son kullanma tarihleri ve satılmaması gereken ürünler konusunda incelemeler yaptı. Kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

"Çocuklarımız, bizim gözbebeğimiz"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek denetimlerle ilgili, "Tüm kantinlerimizi denetliyor, tüm kriterlere dikkat ediyoruz. Çocuklarımız, bizim gözbebeğimiz. Onların eğitimine, sağlıklı gelişimine çok önem veriyoruz. Düzenli olarak denetimlerimiz devam edecek" dedi.