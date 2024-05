Menderes Belediyesi Personeline Şüpheli Paket Eğitimi Verildi

Güncel

(İZMİR) - Menderes Belediyesi tarafından personele şüpheli paket eğitimi verildi.

Menderes Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında AFAD ile birlikte belediye çalışanlarına şüpheli paket eğitimi verildi. Hizmet içi eğitimde şüpheli bir posta durumunda yapılması gerekenler de aktarıldı.

"Her alanda eğitim bizim için önemli"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çalışma arkadaşlarımızın hemen her konuda bilgi sahibi olması ve farkındalık düzeylerinin artması önemli. Meydana gelebilecek kazaların oluşma ihtimali konusunda personelimizin farkındalığını arttırmaya yönelik yapılan bu eğitim ve öğrenilen her bilgi hayati önem taşıyor ve her vatandaşımızın bu konular üzerinde bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda personelimize yönelik faydalı eğitimlerimiz devam edecek" dedi.