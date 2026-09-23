Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında E.Ö. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında E.Ö. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma operasyonuyla yakalanan şüpheliler arasında eski belediye başkanvekili E.Ö. ile bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında, aralarında eski belediye başkanvekili E.Ö'nün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta Menderes Belediyesinde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının, örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik soruşturma yapıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleri ile şüphelilere ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelendiği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanvekili E.Ö. ile bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. de 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
JandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında E.Ö. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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