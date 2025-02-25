Menderes Belediyesi, Sosyal Market Hizmetini Hayata Geçiriyor

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi yeni hizmeti sosyal marketi hayata geçiriyor. Sosyal Market'in logosunu açılan anket ile vatandaşlar belirleyecek.

Menderes Belediyesi, mevcut ekonomik şartlarda ihtiyaç sahibi vatandaşların elini kolaylaştıracak olan sosyal market hizmetini hayata sokuyor. Yakın bir zamanda başlayacak olan hizmetin logosu düzenlenen anket ile vatandaşlar tarafından belirlenecek.

Anket yapılacak

Menderes Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarlanan üç logo sosyal medya üzerinden Mendereslilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve Menderes Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımdan anket linkine ulaşabilecek.

"Vatandaşlarımızın da söz hakkı olsun"

Verilecek hizmetler ve anket çalışması hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her kesimin belediye başkanı olacağıma dair söz vermiştik. Verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. Yeni hizmetimiz, sosyal market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Hizmetlerimizi hayata sokarken Menderesli kardeşlerimizin söz hakkı olsun istiyoruz. Bu sebeple yeni hizmetimizin logosunu vatandaşlarımız belirlesin diyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açtığımız anket üzerinden oy kullanmaya davet ediyoruz" dedi.