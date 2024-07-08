Menderes Belediyesi Ücretsiz Tiyatro Kurslarına Başvurular Başlıyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından 18 yaş üstü vatandaşlar için 'Haydi sahne sırası sende' sloganıyla ücretsiz düzenlenecek tiyatro kursları için başvurular 9 Temmuz'da başlıyor.

Menderes Belediyesi tarafından sürdürülen kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Haydi sahne sırası sende' sloganıyla tiyatro kursunun ikinci etabı gerçekleştirilecek. İlk etapta 18 yaş altı çocuklar için gerçekleştirilen ücretsiz kursun ikinci etabı büyükler için açılacak. 9 Temmuz'da başlayacak kayıtlar sonrası oluşturulacak ekiplerin ardından, eğitimler başlayacak.

Tiyatro deneyimini sahnede yaşamak isteyen vatandaşlar başvurularını 1 adet fotoğraf ve 1 kimlik fotokopisiyle Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek. Kayıtların ardından başlayacak kursta Belediye Klaros Tiyatro Topluluğu tarafından doğaçlama, mimik, rol, ses, diksiyon üzerine eğitimler verilerek tiyatro ve sahneye dair her şey kurs katılımcılarına aktarılacak.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımız için daha önce tiyatro kursumuzu başlatmıştık. Şimdi sıra büyüklerde. Tiyatroya gönül veren tüm vatandaşlarımızı sahne tozu yutmaya, düzenleyeceğimiz kursa katılmaya davet ediyorum" dedi.