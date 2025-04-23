Menderes'te 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Başkanlık Makamında

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamı çocuklara emanet etti.

Menderes Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleneksel uygulaması ile çocuklar başkanlık makamına oturdu. Belediye Başkanı İlkay Çiçek makamını Cumaovası İlköğretim Okulu 4. Sınıf çocuklarından Deniz Hayat Tür, Elif Hifa Avcı, Mahir Arda Çınar, Mehmet Emir Küçüker ve Mira Salış'a emanet etti.

Minik başkan Mira Salış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek, "Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Bu özel günde ben de Menderes'in belediye başkanı olarak ilçemizde ki parkların arttırılması amacıyla gerekli müdürlüklerimize talimatı verdim. Menderes'i çocuklar için daha yaşanır bir hale getirmek için çalışan belediyemize teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklar en güzeline layık"

"Dünya çocuklarla güzel" diyerek söze başlayan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Biz daima geleceğimizin teminatı çocuklarımız için güzel bir Menderes bırakmak amacıyla çaba sarf ediyoruz. Vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek hepimizin sorumluluğunda. Pırıl pırıl çocuklarımız bıraktığımız mirasa sahip çıkacak ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla yürüyecektir" dedi.