Menderes'te Çocuklar İçin Bayram Kutlaması Yapılacak

10.03.2026 11:58  Güncelleme: 12:53
Menderes Belediyesi, 6-11 yaş arası çocuklar için 11-12 Mart tarihlerinde bayram kutlaması etkinliği gerçekleştirecek.

Menderes Belediyesi, bayramda çocukları unutmadı. Belediyenin Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü 6-11 yaş arası çocuklar için bayram kutlaması etkinliği gerçekleştirecek. Programda yaratıcı drama, bayram sepeti ve mini parti gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Birçok mini oyun ve eğlenceli sürprizler ile çocuklar dolu dolu vakit geçirecek. 11-12 Mart tarihlerinde Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde gerçekleşecek olan bayram etkinliği tüm çocuklara açık olacak. Program 14: 00 – 16: 00 saatleri arasında gerçekleşecek olup 13: 30'da belediye merkez binası önünden servis kaldırılacak. Bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 700 00 00 (Dahili: 1717) numarasını arayabilecek.

Çocuklarımız mutlu olsun

Bayram etkinliği hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her zaman belirttiğim gibi; çocuklarımız bizim için çok özel. Onlar için daima projeler üretiyor, etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın renkli dünyasına her zaman katkı sağlamak istiyoruz. Çocuklarımız mutlu olsun diye onlar için özel bayram programı düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

