Menderes Belediyesi'nden Görme Engellilere Yönelik Müze Gezisi

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme engelli bireylere özel müze gezisi düzenledi.

Menderes Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli vatandaşlara müze gezisi düzenledi. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ne düzenlenen gezide, görme engelli bireyler, rehber desteği ile müzede yer alan eserler hakkında bilgi edindi. Görme engelli bireyler, rehberin yaptığı ayrıntılı betimlemelerle müzeyi deneyimleyip, Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye'de fotoğrafın serüvenini dinledi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, düzenlenen etkinliğe ilişkin, "Engelli bireylerimiz için daima üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çabalıyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olması münasebeti ile görme engelli vatandaşlarımıza gezi düzenlemek istedik. Rehber eşliğinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde kardeşlerimiz keyifli vakit geçirdiler. Engelli bireylerin sosyal hayatta daha fazla var olması adına çalışmalar yapmaya, çeşitli etkinlikler ile güzel vakit geçirmeleri adına çaba vermeye devam edeceğiz" dedi.