Menderes'te Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılıyor

Güncel

(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Kent Lokantası için çalışmalar başladı. Kent Lokantası'nın ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Menderes Belediyesi, uygun fiyatları ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantası'nı Menderes'e getiriyor. Yaşanan ekonomik zorluklarda vatandaşın elini rahatlatmak isteyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, projenin ilçeye hızlıca kazandırılması için gerekli talimatı verdi. Lokantanın yerinin belirlendiği ve ocak ayında hizmete gireceği belirtildi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Menderes'te hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Söz verdiğimiz gibi ranta değil halka hizmet etmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda açacağımız Kent Lokantası ile hemşehrilerimizi sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek ile buluşturacağız. Yaşanan ekonomik krizde gerçekleştireceğimiz hizmetlerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.