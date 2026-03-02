Menderesli Muhtarlardan Belediye Başkanı Çiçek'e Hizmet Teşekkürü - Son Dakika
Menderesli Muhtarlardan Belediye Başkanı Çiçek'e Hizmet Teşekkürü

02.03.2026 11:10  Güncelleme: 12:30
Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla mahalle muhtarları, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e teşekkür etti.

Menderes Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalara muhtarlardan da destek geldi. Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan muhtarlar, taleplerin kısa sürede yerine getirilmesi dolayısıyla Çiçek ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yoğun tempo

44 mahallede eşit hizmet anlayışıyla hizmet veren Menderes Belediyesi ekipleri, plan ve program dahilinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Muhtarlar ile koordineli yapılan çalışmalarda öncelikler belirlenip gerekli görülen işler hızla hayata geçiriliyor.

Muhtarların tüm taleplerine yetişmek için özveriyle çalıştıklarını kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızın sesine kulak veriyoruz"

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik 44 mahalle muhtarımız ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kısıtlı imkanlara, zor şartlara ve ekonomik sıkıntılara rağmen halkımızın yanında olmak için var gücümüzle çalışıyor, tüm muhtarlarımızın taleplerine yetişiyoruz. Her mahallemizde öncelikli ihtiyaçları belirleyerek, dayanışma ve iş birliği içinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Belirlenen plan ve program dahilinde kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak Menderes'imizin gelişimi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Menderes'in geleceğini inşa ederken özverili şekilde çalışan ve mahallelerimizin en iyi hizmeti alması adına ter döken tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim. Bizim için en önemli unsur, hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğudur. Bu doğrultuda, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, ilçemizin gelişimi için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Menderes'in geleceğini birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Menderesli Muhtarlardan Belediye Başkanı Çiçek'e Hizmet Teşekkürü
