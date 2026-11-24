Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşakları 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 9. Bölge Sınırı 6-10. kilometrelerinde (Suruç kesimi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 18-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bilecik-Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresinde Belediye Evleri Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı 22.00-06.00 saatlerinde alt tali yoldan kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerinde Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak aydınlatma ve otomasyon sistemleri imalat çalışması nedeniyle sürücüler eski Maçka yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerinde dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Süleymanlı Köyü bağlantısına uzanan eski Çankırı-Ankara yolundan devam ediyor.

Yedisu-Erzincan il sınırı yolunun 2-5. kilometrelerinde Karasu-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti kapatılarak ulaşıma Erzurum istikametinden iki yönlü izin veriliyor.