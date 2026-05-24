Menemen'de ATV kazası: 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde kanala düşen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hacı İbrahim C'nin (73) kullandığı 35 BHV 803 plakalı ATV, Emiralem Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Hacı İbrahim C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hacı İbrahim C'nin cenazesi, otopsi için Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
