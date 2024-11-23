Menemen'de Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Menemen'de Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Menemen\'de Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Menemen'de kamu görevlisi gibi davranan 3 Suriye uyruklu kişi, 75 yaşındaki I.C.'yi dolandırdı.

23.11.2024 15:47
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İzmir'in Menemen ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 75 yaşındaki kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki İ.C'nin 3 kişi tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli İzmir'in Bayraklı ilçesinde diğeri Uşak'ta yolcu otobüsünde yakalandı.

Aramalarda 1 milyon 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların İ.C'yi telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, bir kuyumcu soygunuyla ilgili soruşturmada parmak izlerinin tespit edildiğini söyledikleri ve elindeki altınları inceleme bahanesiyle alarak kayıplara karıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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