Menemen'de Eski Eşine Çarpan Sanığın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Menemen'de Eski Eşine Çarpan Sanığın Dava Süreci Devam Ediyor

19.06.2026 20:52
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Hamit Göksel Y., eski eşine ve oğluna otomobille çarparak yaralama nedeniyle yargılanıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi ve oğluna otomobille çarparak yaraladığı gerekçesiyle hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Menemen 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hamit Göksel Y. ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasında mahkemeye sunulan Hatice E'nin yaralanmasına ilişkin kati hekim raporunda, sanığın eylemi sonucu Hatice E'nin "duyularından veya organlarından birinde işlevinin sürekli zayıflamasına" neden olan yaralanma oluştuğu bilgisine yer verildi.

Raporun okunmasının ardından mütalaasını sunan savcı, Hamit Göksel Y'nin "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüsten", oğluna karşı ise "olası kastla yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, olayın kaza olduğunu iddia etti, taraf avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 8 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

Olay

2 Kasım 2025'te Hamit Göksel Y, boşandığı Hatice E. ile oğlu K.Y'ye otomobille çarpmış, kadının ayak bileği ile kaburgasında kırıklar oluşmuş, oğlu K.Y. hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Menemen, Göksel, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de Eski Eşine Çarpan Sanığın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

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