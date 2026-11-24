? Menemen Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik yemek programı düzenledi.

Menemen Tepe Sosyal Tesisleri'ndeki programda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, öğretmenlerin çocukların karakterlerinin şekillenmesinde ve geleceğin inşasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Bir şehrin gerçek zenginliğinin yetiştirdiği insanlar olduğunu ifade eden Pehlivan, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden ve şehit olan öğretmenleri rahmetle andı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de öğretmenliğin büyük bir adanmışlık ve gönül işi olduğunu söyledi.

Programa Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz da katıldı.