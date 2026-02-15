Menemen'de Toprak Kayması: İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Menemen'de Toprak Kayması: İstinat Duvarı Çöktü

15.02.2026 12:30
Menemen'de sağanak sonrası toprak kayması yaşandı, 3 bina tahliye edildi, ekipler çalışıyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde sağanak nedeniyle toprak kayması sonucu istinat duvarının çöktüğü sokakta çalışmalar sürüyor. Menemen Belediyesi ekipleri, kayan toprağın kaldırılması için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Olay, dün 29 Ekim Mahallesi 228 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle saat 04.41'de meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çöktüğü bölgedeki 2 bina ve 7 araçta hasar oluştu. Ekipler, güvenlik sebebiyle toplam 3 binadaki 151 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler geceyi Menemen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde geçirdi. İstinat duvarının altında kalan 6 otomobil vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın meydana geldiği sokakta ekipler tarafından başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Menemen Belediyesi ekipleri tarafından kayan topraklar iş makineleriyle kamyonlara yüklenip, bölgeden taşınıyor.

Öte yandan bölgede geniş güvenlik önlemleri de alındı. Polis ve zabıta ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak ve zarar gören evlere girişlere izin verilmiyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

