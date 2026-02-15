İzmir'in Menemen ilçesinde taşkın nedeniyle su basan tavuk çiftliğindeki hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun yağışların ardından Gediz Nehri'ni besleyen derelerin debisinin yükselmesi nedeniyle Mermerli Mahallesi'ndeki kot seviyesi düşük tavuk çiftliğini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Botlarla gerçekleştirilen tahliye çalışmalarında 100'e yakın hayvanın güvenli alana çıkarıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Menemen'deki Tavuk Çiftliğinde Taşkın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?