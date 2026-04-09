Menenjitten Korunmanın En Etkili Yolu Aşılanmak

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Uzm. Dr. Zeynep Göktürk Erdoğan, menenjit hastalığından korunmanın en etkili yolunun aşılanmak olduğunu söyledi. Menenjit, beyni ve omuriliği saran koruyucu zarların iltihaplanmasıdır ve bakteriyel türleri saatler içinde hayati tehlike oluşturabilir, erken teşhis ve tedavi yapılmadığında işitme kaybı, öğrenme güçlükleri, beyin hasarı gibi kalıcı etkiler bırakabilir.

Belirtiler yaşa göre değişebilir; çocuklarda sürekli tiz sesli ağlama, vücutta kaskatı kesilme veya gevşeklik, fışkırır tarzda kusma, bıngıldakta şişkinlik, beslenmeyi reddetme, aşırı uyku hali ve basınca solmayan deri döküntüleri görülebilir. Daha büyük çocuklarda ve gençlerde ise şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, ışığa hassasiyet, zihin karışıklığı ve eklem ağrıları olabilir. Şüphe durumunda cam bardak testi uygulanabilir; derideki lekeler bardakla bastırıldığında solmuyorsa acil servise başvurulmalıdır.

Korunma yolları arasında ulusal aşı takvimindeki aşılar (Pnömokok, Hib gibi) ve meningokok aşıları bulunur. Ayrıca el hijyeni, ortak eşya kullanımından kaçınma, öksürük ve hapşırık hijyeni ile kalabalık ortamlardan uzak durmak önemlidir. Belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde hiç beklemeden en yakın acil servise başvurulmalıdır, çünkü erken müdahale hayat kurtarır ve kalıcı hasarları önler.