Mengen\'de köylere yönelik yatırım ve 2027 bütçesi meclis toplantısında görüşüldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde köylere yönelik yatırım planlamaları değerlendirildi.

Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Kaymakam Sercan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2027 yılı taslak bütçesi ile çalışma ve yatırım programı değerlendirilirken, 2027-2029 dönemine ilişkin bütçe planlaması kapsamında ilçeye bağlı köylerde yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar da görüşüldü.

Köy muhtarlarının talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, köylerin öncelikli ihtiyaçları, mevcut sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, kırsal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Nuri Gürsoy ve İlyas Maraba, ilgili kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı.

Yeniçağa'da aşçı adayları köy ekmeği yaptı

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören aşçı adayları köy ekmeği yaptı.

Okul bahçesinde bulunan taş fırında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere alan şefi Erhan Değer ve okul personeli Fatma Yaman tarafından patatesli köy ekmeği, yöresel kömeç, güccek ile pide hamurunun hazırlanması gösterildi.

Geleneksel yöntemlerle yapılan ekmek hamurları taş fırında pişirildi. Ekmekler, öğrencilere, öğretmenlere ve okul personeline ikram edildi.