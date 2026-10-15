Mengen'de köylere yönelik yatırım ve 2027 bütçesi meclis toplantısında görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mengen'de köylere yönelik yatırım ve 2027 bütçesi meclis toplantısında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mengen\'de köylere yönelik yatırım ve 2027 bütçesi meclis toplantısında görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ekim ayı meclis toplantısı, Kaymakam Sercan Yıldız başkanlığında yapıldı; 2027 taslak bütçesi ve köy yatırımları görüşüldü. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlendi, köylerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde köylere yönelik yatırım planlamaları değerlendirildi.

Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Kaymakam Sercan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2027 yılı taslak bütçesi ile çalışma ve yatırım programı değerlendirilirken, 2027-2029 dönemine ilişkin bütçe planlaması kapsamında ilçeye bağlı köylerde yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar da görüşüldü.

Köy muhtarlarının talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, köylerin öncelikli ihtiyaçları, mevcut sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, kırsal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Nuri Gürsoy ve İlyas Maraba, ilgili kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı.

Yeniçağa'da aşçı adayları köy ekmeği yaptı

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören aşçı adayları köy ekmeği yaptı.

Okul bahçesinde bulunan taş fırında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere alan şefi Erhan Değer ve okul personeli Fatma Yaman tarafından patatesli köy ekmeği, yöresel kömeç, güccek ile pide hamurunun hazırlanması gösterildi.

Geleneksel yöntemlerle yapılan ekmek hamurları taş fırında pişirildi. Ekmekler, öğrencilere, öğretmenlere ve okul personeline ikram edildi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:38:27. #7.13#
SON DAKİKA: Mengen'de köylere yönelik yatırım ve 2027 bütçesi meclis toplantısında görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei