Mengen'de Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mengen'de Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Mengen\'de Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
17.06.2026 13:45
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Mengen'deki maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.32'de Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan özel işletmeye ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alındığı belirtildi.

Bir işçinin göçük altında kaldığı bilgisinin alınmasının ardından olay yerine AFAD başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma çalışmaları Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Maden, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengen'de Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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