Menteşe Belediyesi Karabağlar Yaylası'nda Ağaç Dalı Temizliği Yapıyor

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, yangına sebep olabilecek Karabağlar Yaylası'nda elektrik tellerine temas eden ağaç dallarını buduyor.

Karabağlar Yaylası'nda asırlık ağaçların, endemik bitkilerin ve doğal yapının korunmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Menteşe Belediyesi, özellikle yaz aylarına girilmesi ile birlikte elektrik tellerine temas etmesi halinde elektrik kesintilerine ya da kısa devre nedeniyle yangına sebep olabilecek ağaç dallarını temizliyor.

Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında, hem rutin budamalarını yaparak çevre güvenliği sağlıyor. Elde edilen dallar ise Belediye'nin Ortaköy Mahallesi'ndeki bitki üretim tesisinde dal öğütme makinelerinde öğütülerek kompost gübre haline getiriliyor. Gübreler daha sonra yeşil alanlarda kullanılıyor.