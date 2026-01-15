Menteşe Belediyesi, Kolejler Bölgesi'nde Üstyapı Çalışmalarına Başladı

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Emirbeyazıt Mahallesi Kolejler Bölgesi'nde altyapısı tamamlanan yol güzergahlarında üstyapı çalışmalarına başladı.

Menteşe Belediyesi, Emirbeyazıt Mahallesi Kolejler Bölgesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında yol güzergahlarında kilit parke ve asfalt düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların ilgili altyapı kurumlarıyla sağlanan koordinasyon doğrultusunda en kısa sürede kalıcı olarak tamamlanması planlanıyor.

"En kısa zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak"

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, bölgedeki sürecin planlı ve eşgüdümlü şekilde ilerlediğini belirterek, "Emirbeyazıt Mahallesi Kolejler Bölgesi, okullarımız ve ticari işletmelerimiz nedeniyle yoğun bir trafik yükü taşıyor. Bölgede altyapı süreci tamamlanır tamamlanmaz üstyapı hamlemizi başlattık. Ekiplerimiz şu an bölgede üstyapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek önceliğimiz. Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde yürüttüğümüz kilit parke ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak yollarımızı kalıcı ve güvenli hale getireceğiz. Bölgedeki üstyapı çalışması en kısa zamanda tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak" diye konuştu.