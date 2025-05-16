Menteşe Belediyesi'nden Engelliler Haftası'na Özel Etkinlik

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlediği "Aynı Güneşin Altında" adlı etkinlik ile özel bireyler yeteneklerini sergiledi.

Menteşe Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla "Aynı Güneşin Altında" etkinliği düzenledi. Özel birey okulları, engelli dernekleri ve diğer eğitim kurumlarının aktif katılımları ve destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler sahne alarak konserler verdi, yaratıcı atölye çalışmalarıyla sanatlarını ortaya koydu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça'nın katılım sağladığı, farkındalık yaratan etkinliğin en önemli anı ise katılımcıların engelli bireylerin yaşadığı zorlukları birebir deneyimleyerek empati kurmalarını sağlayan etkinlikler oldu. Çocuklar gözleri bağlı bir şekilde yön bulmaya çalıştı, elleri yerine ayak parmaklarıyla resim yaptı, tekerlekli sandalye ile tenis ve basketbol oynadı. Katılımcılar etkinlikler sayesinde engellerin sadece fiziksel değil, toplumsal boyutunu da anlama şansı buldu.